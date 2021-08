¡De Sonora para el mundo! Grupo Tolerados y su versión norteña de canción de Creedence se viralizan

México.- El grupo Tolerados, originario de Empalme, en Sonora, lograron que la palabra “Creedence” se volviera tendencia debido a su interpretación de "Have you ever seen the rain?" de la banda Creedence Clearwater Revival en versión norteña, pues el video en el que están en la calle cantando tomó fuerza este sábado en las redes sociales.

En Twitter la palabra “Creedence” se volvió tendencia, pero no se trataba de algo que hubiera hecho alguno de los integrantes del grupo estadounidense, sino por la versión norteña de una de sus canciones más exitosas.

“Creedence”:

Por este video donde un trío de Sonora interpreta la canción de ‘Have you ever seen the rain?’ de la banda estadounidense.pic.twitter.com/vw2ofarUiE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 14, 2021

En el video de poco más de dos minutos, don Felipe se presenta: “Directamente de Empalme, Sonora, hasta Guadalajara, Jalisco, sus amigos Tolerados”, tras lo cual comienza la melodía “Have you ever seen the rain?”, pero a un pegajoso ritmo norteño.

No son novatos

Tolerados es un grupo que está integrado por Maximiliano Aramburo, en la guitarra y voz, Pedro Serna en el acordeón y voz, Felipe Osuna en el tololoche y voz, en el requinto Ariel Salazar, y en la batería Miguel Juárez Lizárraga; todos tienen entre 45 y 60 años.

Los músicos sonorenses pueden presumir su éxito y trayectoria, pues ya tienen varios videos oficiales de distintos temas en inglés, tales como "Rivers of Babylon", “I started a joke”, “Let it be” y “Hotel California”, obviamente con su toque especial a ritmo de norteño.

Su brinco a la fama

El grupo, que trabajaba en un botanero en Sonora para amenizar a los comensales, se volvió famoso luego de que una persona los grabara y los subiera a la red, sin imaginar que se volverían virales y su popularidad los llevaría a participar en el programa “México tiene talento”, en 2015; de ahí su éxito fue tal que incluso lanzaron un material discográfico que ya han promocionado en todo el país.

Tolerados es un grupo de Empalme, Sonora, y solía tocar en un botanero. Foto: Facebook

