Vicente Fernández y cómo surgió en León su frase: ‘Mientras no dejen de aplaudir, no dejo de cantar’

AM.- Fue en el 2015 que Vicente Fernández se despidió de los palenques en León, y como modo de agradecimiento, el cantante reveló cómo fue que se acuñó su famosa frase: ‘Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”.

Justo antes de entrar al redondel para dar una de sus primeras y últimas fechas el 30 y 31 de enero del 2015, el cantante ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación, donde abordó varias temáticas.

Una de las que más sobresalió fue la de cómo se originó su famosa frase: “Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”.

Me pedían que saliera, no hice caso, y fue ahí donde salió esa frase. Es una historia que guardo con mucho cariño desde hace 40 años”.

“Tengo más de 40 años de venir a León. En todos los palenques he llorado, pero de felicidad, porque creo que cumplí con un ciclo en el que nunca le he fallado al público. Salgo a entregarme, como lo hago siempre, y mis conciertos no son iguales aunque sean las mismas canciones. Canto lo que el público me pide”, dijo en entrevista.

Vicente Fernández, Foto: Facebook

Vicente Fernández se despidió con 42 canciones en cada uno de sus dos conciertos.

Buenas noches mi querido León, Guanajuato, con una tristeza en el alma, vengo a darles las gracias por última vez, por las veces que me brindaron su cariño y su respeto”, comentó.

Vicente recibió un reconocimiento en el Palenque de la Feria de León en 2015. Foto: AM

Vicente platicó a los medios cómo se encontraba de salud y hasta se echó un palomazo con los reporteros.

Vicente Fernández anunció su retiro en 2012 debido a su lucha contra el cáncer de hígado y una trombosis pulmonar, así como por una decisión personal.

