Fans de Vicente Fernández dudan que mejore y temen que esté sufriendo

Guadalajara.- La evolución de la salud de don Vicente Fernández avanza muy lentamente y aunque se dio a conocer que tal vez podría salir de terapia intensiva, los seguidores del cantante temen que su ídolo esté sufriendo.

Este lunes se publicó un nuevo reporte respecto a la salud de Vicente Fernández, quien permanece internado desde el pasado 6 de agosto en el Hospital Country 2000, en Guadalajara, debido a una caída que sufrió en su casa, tras lo cual tuvo que ser intervenido de emergencia.

'El Charro de Huentitán' sufrió daño en las cervicales por lo que tuvieron que realizarle una cirugía, tras lo cual permanece en terapia intensiva con una evolución muy lenta en su recuperación.

Vicente Fernández podría dejar terapia intensiva

Aunque el nuevo reporte de la condición médica del cantante es muy breve y no cambia mucho respecto al anterior, lo que sobresale es que indican que 'Chente' podría salir de terapia intensiva para pasarlo a un cuarto.

Don Vicente Fernández continúa estable, con períodos de despierto durante el día. Continuamos con rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación, su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil por lo cuál requiere soporte", se lee en el comunicado oficial.

En el texto, la familia, amigos y equipo médico del cantante tapatío piden y agradecen a la gente y medios de comunicación no hacer especulaciones sin sustento sobre su salud.

De continuar su estado de 'estabilidad' y no haber eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva y continuar sus cuidados en habitación", finaliza el mensaje.

'El Charro de Huentitán' es uno de los cantantes más queridos en México. Foto: Instagram

Fans de Vicente Fernández no quieren que sufra

Pese a que este comunicado podría significar buenas noticias, muchos de los seguidores de don Vicente temen que él esté sufriendo, o que no sea verdad lo que informan en su cuenta oficial de Instagram.

"Pobrecito él está sufriendo", escribió un usuario de la red social, a lo que otro le contestó: "Así es! A veces como familia somos egoístas al querer tenerlos conectados a una máquina que respira por ellos. Él ya vivió ya merece descansar. Por muy fuerte que se escuche".

"Ídolo de México siempre será igual y no será eterno solo espero que no lo tengan sufriendo conectado a un aparato solo por mantenerlo vivo. Creo que todo su público y su país tenemos derecho de saber qué es lo que está pasando realmente con él porque si de verdad estuviera estable creo yo que él personalmente ya no lo hubiera dejado saber".

Sin embargo, otros no están de acuerdo y siguen manteniendo la fe en que el intérprete de "Por tu maldito amor" y "Mujeres divinas" se recupere.

"Queeeeee????? Perdón, no digas eso, estamos muy optimistas pq quienes venimos siguiendo los partes médicos estamos muy felices de su evolución, que aunque es lenta es progresiva... Dios es todopoderoso", respondió otro internauta.

"Ojalá y ud. nunca pase por estos momentos con algún familiar directo, porque entonces verá que es muy fácil decir 'que lo tengan conectado' pero difícil pensar en desconectar, eso no es posible en México", expresó otra persona.

Otros en cambio dudan que sea verdad lo que se ha anunciado por las vías oficiales sobre el padre del cantante Alejandro Fernández.

Y por qué no mandan un video para ver si es verdad y como que salimos de dudas", se lee en un mensaje.

Habrá que esperar si la evolución de Vicente Fernández se mantiene estable para que salga del área de terapia intensiva y sea trasladado a una habitación del hospital.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos