Guadalajara.- Vicente Fernández Jr, el hijo de don Vicente Fernández, calificó de secuestro lo que vivió en una clínica de rehabilitación en San Luis Potosí, y demandará a quienes lo privaron de su libertad.

El cantante de 57 años desapareció desde principios de abril, cuando dejó de compartir fotos e historias en su Instagram, e incluso la novia de Vicente Fernández Jr, Mariana González, no lo mostró más en sus publicaciones.

El también empresario ofreció una entrevista a la revista TvyNovelas en la que aclaró las razones por las que estuvo ‘secuestrado’ en una clínica en contra de su voluntad.

Aunque el intérprete del género ranchero sí ingresó a la clínica por su propio pie, una vez dentro, nunca se le permitió salir.

Sí estuve ‘recluido’, pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la Clínica 13 de febrero”, detalló.

Debido a esta privación de su libertad en la Clínica 13 de febrero en San Luis Potosí, Fernández Jr le pidió a su novia Mariana que le avisara a su familia, su papá Vicente Fernández, su mamá doña Cuquita, su hermano Alejandro Fernández, así como a sus hijos Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

Fernández Jr contó que fue la propia institución la que lo bloqueó y no lo trató conforme a los derechos humanos.

Fueron 66 días que no hubo comunicación con mi familia. Cuando estás incomunicado, duermes en una habitación con más compañeros y te cierran la puerta con candado por fuera con chapas especiales, era muy similar a estar en la cárcel. Por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas, y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó”.

Yo acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que quisiera (...) un paciente salió e informó a Mariana, ella se preocupó, preguntó por mí, y le dijeron que estaba intranquilo, molesto y que el trato no era cordial ni respetuoso conforme a los derechos humanos que debe tener cualquier paciente”, narró.

Vicente Fernández Jr informó que demandará a la institución, a quienes resulten responsables de la privación de su libertad, así como a la revista que aseguró que su desaparición se debió a una supuesta adicción a las apuestas, a las drogas o al alcohol.

Lo quero dejar muy en claro: no soy apostador, no soy ludópata, no soy drogadicto, no soy alcohólico y nunca he robado nada a nadie, mucho menos a mis padres, como andan diciendo por ahí (...) (Quiero) que todo quede claro y que las cosas sean vistas y dichas como son, no como lo que inventaron”, reclamó.