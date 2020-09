Vicente Fernández Jr. presume a su novia Mariana González, la 'Kim Kardashian mexicana'

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Vicente Fernández Jr., decidió presumir a su actual novia Mariana González Padilla.

Fue mediante sus redes sociales que el hijo de Vicente Fernández, oficializó su relación con Mariana, quien ya es conocida en redes sociales como "La Kardashian mexicana".

Según una entrevista para el programa 'Ventaneando', Mariana y Vicente se conocieron a través de redes sociales, así mismo, la joven aseguró que cada día se enamora más de él.

Cuando yo empecé con él decía… 'bueno hay que conocernos y haber que puede pasar', y cada día me he enamorado te juro que ha tenido unos detalles que no puedo decir por televisión, es un hombre excelente, me abre la puerta, es caballeroso, desde que despierto un mensaje de 'te amo', 'eres mi razón de existir' y me dedica canciones", relató.