México.- Mariana González, la novia de Vicente Fernández Jr., quien continúa desaparecido de las redes sociales desde el 12 de abril, publicó una foto en Instagram en la que aparece con un bikini negro mostrando cuerpazo, además de un mensaje misterioso que es un “proverbio árabe”.

El hijo de Vicente Fernández ha causado controversia en los últimos días porque nadie sabe de su paradero y Mariana González solo ha dicho que todo está bien, sin dar más detalles.

Se rumora que el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) está desaparecido porque se encuentra en una clínica de rehabilitación. También se ha dicho que huyó del país por un supuesto conflicto con la secretaría de Marina, de acuerdo con la periodista Ana María Alvarado del programa “Sale el Sol”.

Mientras que el paradero del cantante de 53 es desconocido, su novia sí tiene actividad en su cuenta de Instagram, donde una de sus fotos más recientes, contiene un mensaje muy misterioso.

No Digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes . No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. POR QUE. Quien dice todo lo que sabe. Quien hace todo lo que puede. Quien cree todo lo que oye. Y gasta todo lo que tiene. MUCHAS VECES. Dice lo que no conviene. Hace lo que no debe. Juzga lo que no ve. Y gasta lo que no puede”, escribió.