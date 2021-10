De esta forma reaccionaron los fans de Vicente Fernández Jr. al ver su foto al natural

Guadalajara.- Han sido días muy complicados para la familia de Vicente Fernández, y más después del trascendido de su muerte cerebral, por lo que Vicente Fernández junior tuvo que salir a desmentir y a dar el parte médico oficial.

Tras todo este ajetreo, Vicente Fernández junior se tomó un descanso y compartió la instantánea en su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores, lo que llamó la atención es que la foto estaba sin ningún tipo de filtro ni retoque ni arreglo.

Inmediatamente sus seguidores reaccionaron bien y le aplaudieron que asumiera su madurez sin los clásicos estereotipos de juventud forzada a los que se someten las personas de la farándula:

Así es la vida los años no son en vano, no critiquen que para allá vamos todos” , “Es un señor mayor con canas, como debe ser. Cada edad tiene su belleza“, “Noooo pos que guapo el señor”, fueron algunos comentarios.

Después de que varios medios difundieron que Vicente Fernández había sido declarado con muerte cerebral y que solamente le daban dos semanas de vida, el hijo del “El Charro de Huentitán”arremetió contra los que lo publicaron y dió su versión afirmando que se trataba de una mentira.

No es cierto que tiene muerte cerebral. Obviamente tiene el respirador por lo que le pasó, pero él trabaja, su pulmón trabaja 70% y un 30% el respirador, no es en totalidad el respirador”, se le oye en un audio que se filtró. “A Fernanda Moreno, que es la directora, le dije me lo vas a tener que comprobar, eso está bien claro, que no hay caja de cristal que tiene muerte cerebral, eso lo tienen que comprobar porque es una difamación muy delicada”, agregó.