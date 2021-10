Camila Fernández no ha podido ver a su abuelo Vicente Fernández; sigue sus pasos y estrena canción

Guadalajara.- Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, sigue los pasos de su abuelo, pues pese a la difícil situación por la salud de su ‘Tata’, sigue con su carrera musical y estrena la canción "Mezcal".

La nueva canción de la hija de Alejandro Fernández, que trata del empoderamiento femenino según contó la misma Camila, forma parte de su nuevo disco que saldrá en diciembre próximo.

En entrevista para "Ventaneando", Camila contó cómo ha llevado su maternidad junto con su carrera musical.

No ha sido difícil retomar mi carrera porque ni embarazada paré, ni antes de casarme, ni antes de todo. Escribí un material, lo terminé y es algo nuevo para mi próximo álbum", expresó.

La pequeña Cayetana, bisnieta de Vicente Fernández, ya monta a caballo a sus 6 meses. Foto: Instagram

Además compartió que su hija es muy bien portada y que tiene tan buen carácter que le permite hacer sus cosas.

Los conductores del programa de TV Azteca se sorprendieron al saber que la pequeña Cayetana, quien apenas tiene 6 meses ya dice mamá y papá y ¡ya monta a caballo!, pues Camila contó que incluso el pediatra se sorprendió del avance de la pequeña.

Alejandro Fernández es un excelente abuelo con Cayetana, contó Camila Fernández. Foto: Instagram

Respecto a cómo ve a su papá, el cantante Alejandro Fernández, en su faceta de abuelo, Camila contó: “Me encanta, se me hace súper tierno, es como conocerlo mejor… Ahorita es como si fuera padre primerizo, es un poco tierno verlo con la bebé”.

“‘Mezcal’ se trata del empoderamiento femenino; es para todas esas muchachas que van al bar y van por unos tragos coquetos. Es una canción para las mujeres que no quieren dejarse llevar por cualquiera y prefieren irse con sus amigas a una noche de copas”, contó la cantante.

Haría lo que sea para visitar a Vicente Fernández

Camila reveló que no ha podido ver a su abuelo en el hospital, y espera poder visitarlo lo más pronto posible.

“No me ha tocado ir a verlo, sí quiero ir a visitarlo, no nos dejaban por la prensa, y por el coronavirus no dejaban a los nietos entrar y ahorita si quisiera y ir a visitarlo... haría lo que sea para ir visitarlo, no se si todavía podamos”, contó Camila.

Dentro de todo está tranquila, pues aseguró que su abuelo va mejorando y esa es una excelente noticia.

