México.- El pasado 12 de diciembre Vicente Fernández murió a los 81 años luego de permanecer cuatro meses hospitalizado en estado delicado, pero su legado quedó en buenas manos, pues tanto Alejandro Fernández, como su hijo Álex, demostraron lo bien que aprendieron del patriarca de los Fernández.

Y es que apenas unos días después de haber enterrado a don Vicente, Alejandro Fernández ofreció un trío de emotivos conciertos precisamente en su tierra y en el último escenario que pisó 'El Charro de Huentitán'.

Este fin de semana, 'El Potrillo' dio tres conciertos en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, lugar donde su padre cantó por última vez, en un 'palomazo' que se echó en marzo de 2021, en uno de los shows que dio Alejandro Fernández.

Ahora, Alejandro Fernández toma la estafeta que le dejó su padre y le toca a él apoyar a su hijo, como en su momento 'Chente' lo hizo con él.

Álex Fernández cantó este fin de semana usando un traje de su abuelo, don Vicente Fernández. Foto: Instagram

Es por eso que en estos conciertos de fin de semana, 'El Potrillo' estuvo acompañado por su hijo Álex Fernández, quien reveló una valiosa herencia que su 'tata' le dejó.

Tras el primer show que dieron en el Auditorio Telmex, Álex Fernández habló por primera vez con la prensa luego de la muerte de su abuelo.

En entrevista con “Ventaneando”, explicó que han sido días muy difíciles, pero que poco a poco van asimilando la partida de su abuelo.

“Está muy difícil la verdad… yo los primeros días no podía dejar de llorar, obviamente esto fue algo que nosotros fuimos como que viviendo desde antes, afortunadamente nos alcanzamos a despedir de mi abuelo bien, mientras estaba consciente”, contó Álex Fernández.

Aunque no quiso hablar sobre esta última charla que tuvo con su abuelo porque comenzaría a llorar, sí confesó que pudo agradecerle todo lo que hizo por él.

“Le agradecí todo y si no fuera por él no estaría aquí, lo amo con todo mi corazón y estoy totalmente agradecido con él por absolutamente todo lo que hizo por mí y por que siempre me cuidó y fue como un padre para mi también”.

Álex aseguró que ahora siente más la presencia de su abuelo que cuando estaba en el hospital, y que incluso durante su show lo tuvo presente y más porque usó uno de los trajes de Vicente Fernández, el cual era evidente que le quedaba un poco grande, el cual portó con mucho orgullo pues es una herencia invaluable .

Siempre con mi Tata en el corazón, es un traje de mi abuelo el que usé, por eso me quedaba como quedaba, pero dije ‘me vale madres’ yo lo voy a llevar porque es de mi abuelo”, expresó.

Uno de los emblemáticos trajes de charro de Vicente Fernández ahora es usado por su nieto. Foto: Facebook

Agregó que es un traje muy difícil de transportar debido a todos los accesorios que lleva, pues resulta muy pesado.

“Está pesadísimo, tiene los cuernos ahí que casi maté a mi papá como tres veces, pero muy bien, muy padre y muy bonito pues ya estar todavía con mi abuelo, que siempre va a estar con nosotros acompañándonos en las presentaciones también”.

Este fin de semana Alejandro Fernández dio tres conciertos en Guadalajara acompañado de su hijo. Foto: Instagram

Doña Cuquita no quiere dejar su rancho por nada

Álex Fernández habló de cómo se encuentra su abuela, doña Cuquita, tras la muerte del amor de su vida con quien estuvo casada más de cinco décadas.

El joven cantante contó que aunque quiso convencerla de que se quedara en el departamento que tienen en Guadalajara, para que no se quedara en el rancho sola, no hubo manera de hacerla cambiar de opinión.

“Ahorita lo peor que puede hacer es irse al rancho y hay que estar con ella 24/7 porque ahorita es cuando más nos necesita, y no, mi abuela ahora sí que tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho, dijo que quería ir al rancho sí o sí, nadie le puede decir que no”.

Doña Cuquita no quiere estar en otro lugar mas que en el rancho Los Tres Potrillos, donde fue enterrado Vicente Fernández. Foto: Instagram

Sin embargo agregó que ella está ya en paz y que aunque es un duelo muy difícil el que están viviendo, han ido asimilando y entendiendo que ahorita don Vicente está mejor que como estaba

“Al final, como les repito, ahora va a estar más con nosotros que como estaba antes en el hospital”, finalizó el hijo del ‘El Potrillo’.

