Vicente Fernández es defendido oootra vez por Mara Patricia Castañeda

Ciudad de México.- Tras la denuncia por parte de la cantante Lupita Castro por acoso sexual, Mara Patricia Castañeda decidió defender otra vez al cantante Vicente Fernández.

A principios del mes de febrero, Lupita Castro denunció que fue vícitma de acoso sexual y censura por parte de Vicente Fernández, y detalló que su caso estaría plasmado en un libro.

Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de Estados Unidos me hizo una entrevista y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo y qué pasó con esa entrevista… nada. Así que por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad.... A mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora", comentó la cantante.