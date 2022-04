¡Hasta el cielo! Gana Vicente Fernández un Grammy por su disco 'A Mis 80s'

México.- Este domingo 3 de abril la Academia de la Grabación entrega en el MGM Grand en Las Vegas los reconocimientos a lo mejor de la música, pero como las categorías a premiar son más de 70, la gran mayoría de Grammys se entregan poco antes de la ceremonia que se transmite en pantalla, y fue Vicente Fernández uno de los ganadores.

A casi cuatro meses de su muerte, Vicente Fernández ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por su disco "A Mis 80s", al imponerse a Aída Cuevas con "Antología de la Música Ranchera, Vol. 2", Mon Laferte con “Seis”, Natalia Lafourcade con “Un Canto por México, Vol. II” y Christian Nodal con “Ayayay!" en la edición número 64 de los Premios Grammy.

Vicente Fernández fue reconocido con el Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. Foto: Instagram

A través de su cuenta oficial en Twitter, la organización estadounidense compartió a los ganadores de estas categorías no televisadas, entre ellas se encuentra uno para Bad Bunny y tres para Foo Fighters, banda que atraviesa un difícil momento tras la muerte de su baterista, Taylor Hawkins, el pasado 25 de marzo en Bogotá, donde ofrecerían un concierto, para quien se espera un emotivo homenaje en la ceremonia.

Bad Bunny se llevó un Grammy por su álbum "El Último Tour del Mundo". Foto: Especial

Bad Bunny ganó su primer Grammy, en la categoría de Mejor Música Urbana por su álbum "El Último Tour del Mundo".

Para la banda liderada por Dave Grohl, se otorgaron tres 'gramófonos', uno en la categoría de Mejor Interpretación Rock por "Making A Fire"; además los Foo Fighters se llevaron el reconocimiento por Mejor Canción de Rock por "Waiting On A War" y el Mejor Álbum de Rock por "Medicine At Midnight".

Juanes ya había ganado el Grammy Latino y ahora se lleva el americano por su disco 'Origen'. Foto: Instagram

En la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo triunfó Juanes por "Origen"; como Mejor Álbum de Pop Latino resultó "Mendó", de Alex Cuba.

Otros de los ganadores que se dieron a conocer antes de la ceremonia, fue Dream Theater, que se llevó el triunfo como Mejor Interpretación Metal por "The Alien"; el Mejor Álbum de Musica Alternativa fue para St. Vincent por "Daddy's Home".

En el rubro de R&B la Mejor Interpretación fue para "Leave The Door Open"

de Silk Sonic; Mejor Interpretación Tradicional R&B fue H.E.R. por "Fight For You"; la Mejor Canción R&B fue "Leave The Door Open" de Silk Sonic.

Triunfa Kanye West, aunque no es bienvenido

En recientes días se dio a conocer que pese a que Kanye West está nominado en varias categorías, se anunció que no tiene permitido presentarse, esto debido a la extraña conducta que ha tenido en redes sociales contra su ex, Kim Kardashian y su novio Pete Davidson.

La Mejor Interpretación de Rap Melódico fue para Kanye West ft. The Weeknd y Lil Baby, por "Hurricane"; además la Mejor Canción de Rap fue "Jail" de Kanye West con Jay-Z y Silk Sonic. El Mejor Álbum de Rap fue "Call Me If You Get Lost" de Tyler The Creator.

Lady Gaga y Tony Bennet ganan

La colaboración entre Lady Gaga y Tony Bennet resultó en un disco ganador en la categoría Mejor Álbum Tradicional Pop Vocal por "Love For Sale".

Olivia Rodrigo se hizo del gramófono a Mejor Interpretación Individual Pop por "Drivers License".

El Mejor Video Musical fue para "Freedom", de Jon Batiste, quien encabeza la lista de nominados al participar en 11 categorías.