Ciudad de México.- En su regreso a los conciertos masivos en el país, Pepe Aguilar rindió un homenaje al máximo exponente de la música regional: don Vicente Fernández, pues durante la primera parada de su gira Jaripeo Sin Fronteras 2021 en México interpretó algunos de los éxitos de ‘El Charro de Huentitán’.

Vicente Fernández lleva casi dos meses y medio en terapia intensiva en el Hospital Country 2000, en Guadalajara, debido a una cirugía de cervicales de emergencia tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos.

Según los últimos reportes médicos oficiales sobre la salud de don Chente, esta ha ido evolucionando favorablemente, aunque con mucha lentitud.

La noche de este viernes, Pepe Aguilar presentó junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar su show Jaripeo Sin Fronteras 2021 en la Arena Ciudad de México con gran éxito.

Esta fue la primera presentación con público en México del hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre desde que inició la pandemia provocada por el COVID-19.

Aunque durante mucho tiempo se ha dicho de una supuesta rivalidad entre Pepe Aguilar y Vicente Fernández, el homenaje que rindió el intérprete de “Por mujeres como tú” dejó claro que no es verdad.

Pepe Aguilar interpretó éxitos de Vicente Fernández y le envió un emotivo mensaje. Fotos: Instagram

Por el contrario, las dinastías Aguilar y Fernández tienen una buena relación, por lo que durante su show Pepe no dudó en mandar un cálido mensaje al ‘Charro de Huentitán’ y cantó algunos de sus más grandes éxitos.

Quiero que nos unamos en una sola vibra y que llegue hasta Guadalajara para que muy pronto supere esta tremenda crisis que está pasando el ídolo de México. Va por él, toda la buena vibra y este pequeño homenaje con mucho cariño", dijo Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar interpretó "Acá entre nos" y "Lástima que seas ajena" ante más de 17 mil personas que acudieron a este primer concierto presencial en la República Mexicana.

Arrancó gira en Estados Unidos

La gira Jaripeo Sin Fronteras tuvo que parar debido a la pandemia por coronavirus, pero arrancó nuevamente el pasado 3 de septiembre en California, Estados Unidos, y continuará el resto del año en Estados Unidos.

El pasado 14 de octubre, Leonardo Aguilar, hijo de Pepe, compartió en su cuenta oficial de Instagram el orgullo que siente del éxito de su gira en Estados Unidos.

La gira Jaripeo Sin Fronteras de la dinastía Aguilar ha tenido gran éxito en Estados Unidos y tuvo su primera parada en México. Foto: Instagram

"Apenas vamos a la mitad de #JaripeoSinFronteras2021 y ya llevamos 10 llenos, de los cuales 7 han sido sold outs! Me siento INCREÍBLEMENTE HONRADO por la oportunidad de formar parte de esta gira/espectáculo. Me enorgullece llevar nuestras tradiciones Mexicanas por todos lados, y aparte poder cantarles y escucharlos cantar. Gracias a todos los que ya nos acompañaron durante este año, y a los que aún no, nos vemos MUY PRONTO!!”, expresó Leonardo.

Según Pepe Aguilar, la gira Jaripeo Sin Fronteras volverá a pisar tierras mexicanas el 12 y 13 de marzo del próximo año.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos