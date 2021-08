¡Estos son verdaderos fans! Imitador viaja 10 horas para cantarle a Vicente Fernández

Jalisco.- Rogelio Carrillo, originario de Hidalgo, lleva 25 años rindiendo homenaje a Vicente Fernández al imitar su voz en eventos sociales, es por eso que decidió emprender un largo viaje hasta Guadalajara con tal de estar cerca de él y cantarle uno de sus grandes éxitos.

El imitador de ‘Chente’ tuvo algunos problemas técnicos afuera del hospital Country 2000, donde ‘El Charro de Huentitán’ está internado desde el pasado 6 de agosto, debido a que tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos tuvieron que operarlo de urgencia de las cervicales.

Aunque el avance en la recuperación de don Vicente es lento, familiares no pierden la fe de que pronto el pilar de la dinastía Fernández esté de vuelta en su casa, y el cariño de sus miles de seguidores se ha hecho presente.

Es por eso que Rogelio se decidió a viajar hasta Guadalajara para homenajear a su ídolo.

Sin embargo, la bocina que llevaba para que Vicente pudiera alcanzar a escucharlo falló, pero esto no le impidió cumplir su cometido, pues a capella interpretó “La ley del monte” uno de los más grandes éxitos de ‘Chente’.

“Soy el mejor intérprete de Vicente Fernández y le vengo a cantar una canción por agradecimiento a Dios y a él porque me he ganado la vida durante 25 años interpretándolo, desde Hidalgo vine a ver a Vicente Fernández, porque lo quiero mucho y deseo que Dios le dé otra oportunidad de seguir con nosotros”, dijo Rogelio, según publicó el periódico El informador.

La voz así me sale, se me parece mucho la voz y le agradezco a Dios y a don Vicente Fernández. No es presunción, pero es un don, porque desde chiquito la voz la tuve fuerte y potente”, explicó Rogelio.