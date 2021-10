Vicente Fernández tiene muerte cerebral ¡Hay pruebas!

Ciudad de México.- Después de más de dos meses de que Vicente Fernández fue ingresado al Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde permanecía en el área de terapia intensiva, el día de hoy la revista TVNotas publicó que el cantante presuntamente tiene muerte cerebral.

Se dice que presenta úlceras en todo el cuerpo y que sus pulmones están por colapsar. Lo que llamó la atención es que este diagnóstico se confronta con el informe médico que publica la familia para actualizar el estado de salud del intérprete ranchero.

En el informe emitido el día de ayer lunes, se detalló que la salud del intérprete de “Estos celos” asegura

Por su parte, en su cuenta oficial de Instagram Vicente Fernández Jr. publicó un texto para desmentir a la periodista de TVNotas, Laura Palmer, en el que comenta: “ES UN ASCO QUE ENGAÑEN AL PÚBLICO DE TAL MANERA y lo sostengo junto con toda mi familia”, entre otras cosas.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló sobre el tema en su programa y le dio el beneficio de la duda a su colega, pues asegura haber hablado con ella y le comentó:

‘¿Laura qué onda’ y dice ‘Gustavo, yo tengo todas las pruebas’, o sea eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico, o alguien que estaba, alguno de los médicos, se lo dijo”.

En cuanto a la salud del cantante de 57 años, Gustavo Adolfo no descartó del todo lo publicado por la revista:

Yo hablé con los médicos y me dicen ‘Gustavo, eso no es cierto’, anoche y hoy en la mañana me dijeron ‘No es cierto, yo te lo digo, tú tienes derecho de picaporte, eso es mentira’ y le digo ‘¿Por qué no salen a decirlo?’, me dicen ‘No depende de nosotros, depende de la familia, Fernández. Gerardo es el que lleva la batuta y esperaremos indicaciones de Gerardo’”.