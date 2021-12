México.- Con la muerte de Vicente Fernández este 12 de diciembre del 2021, el Día de la Virgen de Guadalupe, salen a relucir sus escándalos más sonados: desde infidelidades, pasando por homofobia hasta acoso sexual.

A lo largo de más de 50 años de trayectoria en la música, principalmente en el género ranchero, Vicente Fernández también tuvo su lado oscuro.

El más reciente de los escándalos de Vicente Fernández fue cuando una joven denunció que el intérprete la tocó indebidamente mientras se tomaban una fotografía, durante la visita de la fan a su ídolo en el rancho Los Tres Potrillos.

Sin embargo, desde que se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita, a Vicente Fernández se lo conoció por sus múltiples infidelidades.

A continuación, conoce los escándalos más sonados de Vicente Fernández:

Vicente Fernández toca a fan

En enero del 2021, Vicente Fernández fue acusado de tocar indebidamente a una fan en su rancho Los Tres Potrillos, cuando la joven acudió a visitar a su ídolo. El abuso ocurrió cuando se tomaron la foto del recuerdo, e incluso el toqueteo de Chente quedó plasmado en esa imagen.

Aunque esa fotografía donde Vicente Fernández toca el seno de su admiradora fue tomada en 2017, fue hasta el 2021 cuando se volvió viral.

Vicente Fernández besa a una fan

El beso de Vicente Fernández a una fan, ocurrió poco después del escándalo de que tocó el busto a una joven en su rancho. Aunque esta admiradora nunca dio declaraciones al respecto, por lo que no se supo si ella misma aceptó esta demostración de afecto del cantante o no. Lo que más llamó la atención es que según las redes sociales, la chica se veía muy joven, por lo que parecía ser menor de edad.

Vicente Fernández besa a fan en la boca./ Foto: Google

Lupita Castro acusa a Chente de abuso sexual

En febrero del 2021, la cantante Lupita Castro denunció que Vicente Fernández abusó de ella cuando tenía 17 años de edad. De acuerdo a lo que contó, Vicente Fernández la invitó a cenar y a beber, y cuando Lupita se sintió mareada por el alcohol, él la llevo a un sillón y ahí aprovechó para supuestamente abusar de ella.

“Como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije no, no, y lo hizo, ¿cómo se llama eso?", declaró Lupita Castro.

Lupita Castro trabajó con Vicente Fernández cuando era menor de edad./ Foto: Google

Consigue Chente vacuna contra COVID-19

A principios del 2021, Juan José Origel dio a conocer que Vicente Fernández y su familia lograron ponerse la vacuna contra COVID-19 mucho antes que les tocara, pues en esa fecha, apenas estaban llegando las vacunas a México y sólo les tocaba a trabajadores de la salud.

Además de Chente, también fueron vacunados en esa ocasión sus hijos Alejandro Fernández y Gerardo Fernández, a pesar de que eran menores de 60 años, la edad a la que dieron prioridad para la vacunación.

Vicente Fernández rechaza trasplante de hígado

En 2019, cuando la salud de Vicente Fernández se agravó y necesitaba que le hicieran un trasplante de hígado, el cantante dejó ver su homofobia al rechazar este órgano vital porque no sabía si era de un homosexual o un drogadicto.

Sus palabras fueron: “Querían ponerme un hígado de otro cabrón, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey, no sé si era homosexual o drogadicto”.

Aunque todos tacharon a Chente de homofóbico, la familia Fernández salió a decir que ellos respetaban a la comunidad LGTB+.

Vicente Fernández contra Donald Trump

En 2016, cuando Vicente Fernández se despidió de los escenarios con su último concierto en México, arremetió contra Donald Trump, entonces candidato a presidente de Estados Unidos.

“Hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que está diciendo muchas cosas feas sobre los mexicanos… El día que me lo encuentre le voy a escupir en la cara, le voy a mentar su madre y le voy a decir lo que nunca le han dicho en su méndiga vida”, fue la declaración de Chente en el Estado Azteca.

Vicente Fernández en su último concierto en México en el Estadio Azteca en 2016./ Foto: Google

Confirma Vicente Fernández infidelidades

En una entrevista que Mara Patricia Castañeda le hizo a Vicente Fernández en 2019, el cantante reveló que engañó a su esposa Doña Cuquita pero siempre fue discreto, aunque nunca dijo la palabra infiel.

“Yo nunca anduve de faceto para que dijeran: ‘ay ese Chente es muy mujeriego’. No, yo no. No fui un santo pero nunca me vieron. Nada más es ser discreto”, le dijo a la periodista.

Cabe recordar que a Vicente Fernández se le relacionó con la vedette Merle Uribe, quien aseguró en 2008 haber tenido un romance con el cantante en la década de los 80, el cual duró dos años.

