Guadalajara.- Buenas noticias en la salud de Vicente Fernández, pues este martes se dio a conocer un nuevo reporte oficial que señala que el cantante ya puede respirar sin necesidad de un ventilador hasta por una hora.

'El Charro de Huentitán' cumplió el pasado 6 de noviembre tres meses hospitalizado debido a la caída que sufrió en su casa y que le provocó daño en las cervicales, por lo que tuvo que ser operado de emergencia.

Tras la cirugía realizada a Vicente Fernández, este permaneció en el área de terapia intensiva del Hospital Country 2000, en Guadalajara, hasta el 27 de octubre, cuando a través de un comunicado se informó que debido a su mejoría sería trasladado a cuarto.

La familia de Vicente Fernández no pierde la fe que se recupere por completo. Foto: Instagram

Recuperación de Vicente Fernández es lenta pero continua

Tal parece que aunque la recuperación de Chente ha sido lenta, sigue avanzando, así lo describe el equipo médico que lo atiende.

"Al día de hoy se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea", se lee en el comunicado publicado este martes.

Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica (quitar por completo el respirador) en períodos de hasta una hora y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar", agregan en el texto.

En el comunicado oficial también se explica que la progresión hacia una mejoría es continua, aunque lenta.

Por último, el mensaje posteado en la cuenta oficial de Instagram de Vicente Fernández asegura que el cantante se encuentra estable, está despierto durante el día y consciente, además de que ya presenta una mayor interacción y se mantiene con estabilidad cardiovascular.

Según información que se dio a través del programa “Ventaneando”, el intérprete de “Por tu maldito amor” ya puede mover varias partes de su cuerpo.

Fue su nieta Camila Fernández quien reveló la información durante una conferencia de prensa para promover su canción “Mezcal”.

Me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula, los ojos, y ya mueve la lengua también", contó Camila

La joven cantante agregó: "El otro día me mandaron un video del tío Gera y nos mandaron un video de que ya está cerrando la mano; no tienes una idea. Estamos, bueno, yo estoy que no quepo de la felicidad”

La hija de Alejandro Fernández contó que irá a visitar a su abuelo días antes de Navidad, para no perder la costumbre de reunirse en estas fechas, aunque no quiso decir si cree que para esa época ya esté fuera del hospital.

Pues con él la pasábamos todos los años. Voy a ir a visitarlo antes y después de Navidad, chance en Navidad no pero antes y después claro que sí, para que sienta que ahí estamos”, dijo para las cámaras de TV Azteca.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos