Vicente Fox reacciona a muerte de Raquel Pankowsky ‘mi admiración y respeto’

México.- A un día de la muerte de la actriz Raquel Pankowsky, quien imitaba a la perfección a Marta Sahagún, el ex presidente Vicente Fox reaccionó y lamentó su partida.

Raquel Pankowsky murió a los 69 años por causas relacionadas a un problema de EPOC, aunque no se informó de manera oficial.

Raquel Pankowsky reveló en 2020, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que padecía la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Apenas se dio a conocer, amigos y colegas se despidieron de ella a través de redes sociales.

La actriz imitaba a la perfección a la ex primera dama, Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox, quien reaccionó.

En 2002, cuando atravesaba por una aguda depresión porque nadie le daba trabajo, Pankowsky decidió apostarle a imitar a Sahagún dentro del programa “El privilegio de mandar”, quien era la primera dama, en ese entonces.

Se hizo tan popular que no solo tuvo la oportunidad de conocer los Pinos, sino de convivir con la pareja presidencial.

Aunque le daba pena tenerla de frente, se atrevió y le pidió a Marta su consentimiento para seguir imitándola.

Usted me puede parar cuando usted quiera, pero si me deja trabajar con plena libertad, usted le va a dar realidad a un cambio, a una libertad de expresión, y la gente va a creer que tiene usted un sentido del humor que las dos sabemos que no tiene…Y no me paró. Le agradezco porque finalmente lo pudo hacer y no lo hizo”, recordó Raquel Pankowsky en diciembre de 2020, en entrevista con Mara Patricia Castañeda.