Ciudad de México.- Tras contagiarse de COVID-19 a finales del año pasado, Victoria Ruffo por fin reveló cómo enfrentó esa batalla con su esposo Omar Fayad y sus hijos Anuar y Victoria Fayad.

La actriz que también es mamá de José Eduardo Derbez, brindó una entrevista a la revista TVyNovelas en la que detalló que su esposo Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo, fue el primer integrante de la familia en contagiarse del virus, al parecer haciendo la despensa en el supermercado.

La protagonista de telenovela “Corona de Lágrimas” dijo que a pesar de que ya pasaron más de seis meses del contagio, algunos de los síntomas que experimentó le duran hasta hoy.

Estuvimos encerrados 20 días cada uno en su habitación. Gracias a Dios, ellos fueron casi asintomáticos, se recuperaron sin problemas. Yo tuve algo de tos, diarrea, perdí gusto y olfato y hasta hoy no los recupero cien por ciento", comentó.

La ex esposa de Eugenio Derbez temió que al sufrir de COVID, sus pulmones hubieran sido afectados, por lo que se realizó los estudios correspondientes.

En diciembre fui a ver al otorrino y me mandó hacer una placa de tórax, me advirtió: 'Si estás mal, te enviaré con un neumólogo', ¡y no! La sorpresa fue que mis pulmones están limpios. Otra bendición de Dios", explicó.