José Miguel Andreu Díaz, mejor conocido como ‘El Boss’ y el youtuber ‘Martón’ del Canal ‘Marton Presenta’, en sintonía con Carmen Díaz y Lucía Loza en logística, hicieron realidad el sueño de 120 admiradores de Spiderman y el Dr. Strange.

En entrevista, revelaron cómo fue posible este sueño, justo en plena fiebre de boletos.

Se logran estas funciones porque desde el 2012 organizamos la convención de comics única en León, La Comic Fest Mx, gracias a esto hemos podido construir una comunidad de nerds, geeks y gente apasionada por estos temas”, platicó Martón.

No es la primera vez, y es gracias a la experiencia que se logró obtener estas salas.

Hemos hecho funciones desde Wonder Woman, luego Avengers Infinity War. Seguimos con Joker, luego Endgame, SpiderMan Far From Home, Star Wars Rise of Skywalker... y luego hicimos una triste pausa en pandemia para regresar con No Way Home”, compartió.

Ello les valió ganarse la confianza de Cinépolis y tener espacios para funciones de blockbusters.

Hacemos una especie de convenio con Cinépolis y con cada función de blockbusters, de Marvel, DC y Star Wars…compramos salas enteras con gente que ya conoce el Comic Fest y que afortunadamente se sienten parte de una ‘familia ñoña’ también con eso, cada año se suma más y más gente por eso ahora compramos hasta dos salas”, reveló.

De cómo inició esta camaradería, Martón explicó que todo inició como un sueño de niños.

Cuando José Miguel y yo empezamos, éramos niños de prepa con ganas de ver muchas películas de comics y ahora ya nosotros somos quienes organizan las funciones para más niños con ganas de ver pelis”.

Por su parte José Miguel compartió que Comic Fest nació con la mística de rendirle un homenaje a los superhéroes.

Como no existía ese espacio, lo hicimos, sobre todo compartir la pasión de quienes nos gustan los superhéroes. Queríamos compartir la emoción de vivir la nueva película, con quienes se sentían como yo. Star Wars fue la primera en la película del episodio VI, queríamos adquirir una sala completa, hacer rifas..así creció la idea, llevé invitados que se disfrazaron, y así fue creciendo”, compartió.

La pasión es el motor más grande que puede llevar a un fan, a hacer su sueño realidad, y que gracias a ellos, muchos fans disfrutan.

