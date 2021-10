(Video) The Beatles destapan tráiler de su muy esperado documental

AM.- Los fans de The Beatles despertaron con una muy buena noticia, y es que “The Beatles: Get Back” ya tiene su tráiler que puso la piel chinita.

Dirigido por Peter Jackson, el documental llegará a su streaming el 25, 26 y 27 de noviembre.

El documental, lleva a los espectadores atrás en el tiempo y los introduce en la intimidad de las sesiones de grabación de la banda durante un momento bisagra en la historia de la música.

Muestra el afecto, la camaradería y el genio creativo que definió el legado del icónico cuarteto, compilada a partir de más de 60 horas de material inédito rodado en enero de 1969 (por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de grabaciones de audio desconocidas, todas las cuales han sido restauradas de un modo brillante.

Jackson es la única persona en 50 años que tuvo acceso a estos archivos cinematográficos privados.

The Beatles: Get Back es la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primer concierto en vivo en más de dos años, y retrata la composición y ensayos de 14 canciones nuevas, originalmente concebidas para ser lanzadas en un álbum de acompañamiento en vivo.

El documental presenta —por primera vez en su totalidad— la última interpretación en vivo de los Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea de la calle Savile Row de Londres, así como otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda: Abbey Road y Let It Be.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos