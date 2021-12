AM.- Tanto era el amor de Vicente Fernández a Guanajuato que decidió despedirse de los Palenques en León, Guanajuato.

El 30 y 31 de enero del 2015, ‘El Charro de Huentitán’ dejó el alma en el escenario y fue ovacionado de pie en el Palenque de la Feria.

Ya en escena, ofreció una disculpa a su público, por no poder cumplir con los conciertos de despedida.

En una entrevista, dada en atención de los medios que por tanto tiempo cubrieron su carrera, explicó el porqué se retiraba

No me retiro porque no tenga voz, yo me retiro porque me tienen cansado los aviones y los viajes, pero voy a seguir grabando y haciendo mis presentaciones con los medios”.