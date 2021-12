AM.- Después del escándalo que se armó una vez que Paty Chapoy develó cuánto cobra YosStop por una entrevista, ahora se sabe que ya dio sus primeras entrevistas, pero a otro youtuber, donde compartió su tiempo de confinamiento.

Fue el creador de contenido Roberto Martínez quien tuvo la oportunidad de acceder a Yoseline Hoffman.

Del caso de YosStop, tras una demanda impuesta por Ainara Suárez en contra de Yoseline Hoffman por pornografía infantil. Hoffman fue detenida el 29 de junio de 2021 por elementos de la Policía de Investigación y trasladada al Centro de Readaptación Santa Martha Acatitla.

Según se explica, esta es la segunda entrevista que da la joven, pues la primera que la entrevistó fue Saskia Niño de Rivera. El encuentro, fue por medio de un Live en Instagram y en ella YosStop habló acerca de su experiencia en la cárcel. No le cobró por entrevistarla.

Paty Chapoy, quien fue una de las primeras interesadas en hablar con Yoseline Hoffman, comentó que la creadora de contenido le cobró un millón de pesos.

Roberto Martínez, es un youtuber de Monterrey que es conocido por entrevistar a diferentes personalidades de México.

Salí tranquila, para mi familia fue quitarse un peso de encima, que pueden estar tranquilos y en paz. Salí y mi novio se enfermó, y yo estoy muy contenta, feliz, quiero ver a todas las personas que no había visto”, dijo.

Yoss platicó que dentro de la prisión, vivió un proceso de cambio, se encontró con su parte espiritual. Pues vivió en un espacio muy reducido de 3x3.

Yo solté, dije: ‘que pase lo que tenga que pasar y lo que pase lo que tenga que pasar. Trataba de llegar a ese estado espiritual, la venía buscando y llego a un lugar de catarsis total, donde siento que me voy a volver loca y busco por todos lados cómo sobrevivir. No existía un libro que me dijera cómo sobrevivir”, platicó.