México.- El video de la canción de Marilyn Manson, “Heart-Shaped Glasses”, comenzará a acumular más y más vistas este 2022 después de que Evan Rachel Wood reveló que sufrió una violación real por el cantante en plena grabación del clip.

La actriz de 34 años, conocida por su papel en la película “Across the Universe” sobre The Beatles, afirmó que Marilyn Manson abusó de ella mientras grababan el video de la canción del año 2007.

Evan Rachel Wood ofreció una entrevista para el documental “Phoenix Rising” en la que recordó que tenía 19 años cuando grabó el video de “Heart-Shaped Glasses”, y que para rodar una escena sexual, le dieron absenta.

Evan Rachel Wood es una actriz estadounidense de cine y televisión./ Foto: Google

La actriz de la serie “Westworld” dijo que apenas y estuvo consiente a la hora de grabar el clip debido a la bebida alcohólica que le dieron, de modo que no pudo hacer nada cuando Manson sostuvo relaciones sexuales con ella frente a las cámaras para el video.

De acuerdo con la revista Variety, el documental “Phoenix Rising” en el Evan Rachel Wood cuenta lo que sucedió tras bambalinas del video “Heart-Shaped Glasses”, fue dirigido por Amy Berg, y se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Sundance.

El video de "Heart-Shaped Glasses" de Marilyn Manson cuenta con más de 137 mil "me gusta"./ Foto: Captura

‘Nunca accedí a eso’, asegura Evan Rachel Wood

En el video “Heart-Shaped Glasses” de Marilyn Manson, se ve a Evan Rachel Wood con unos lentes en forma de corazón, como los que presume la protagonista de la clásica película “Lolita”.

También se ve a la actriz de cine y televisión mientras tiene sexo con el cantante, y en otras escenas, ambos aparecen cubiertos con un líquido oscuro de color rojo, que se presume es sangre.

No se pareció en nada a lo que pensé que sería. Estábamos haciendo cosas que no eran las que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a rodar, él empezó a penetrarme de verdad", aseguró la actriz.

"Nunca accedí a eso. Fue un completo caos. No me sentía segura. Nadie me estaba cuidando. Fue una experiencia traumatizante filmar el video. No sabía cómo defenderme ni cómo decir que no porque me habían condicionado y entrenado para nunca responder, sólo para seguir adelante", agregó.

Evan Rachel Wood en una de las escenas del video “Heart-Shaped Glasses”./ Foto: Captura

Evan Rachel Wood dijo que se sintió repugnante después de grabar el video, porque aunque no recordaba del todo lo que pasó, tuvo el remordimiento de que hizo algo vergonzoso, pues las demás personas en el set de grabación, no sabían ni qué hacer frente a la artista.

"Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer crimen contra mí. Esencialmente, fui violada frente a la cámara", indicó.

Las otras acusaciones de Evan Rachel Wood

Esta declaración de Evan Rachel Wood en contra de Marilyn Manson, se suma a las que ya había hecho anteriormente sobre supuestos abusos físicos, sexuales y emocionales que aparentemente le hizo sufrir desde 2006 hasta 2011, cuando fuero novios.

Como la artista no podía recordar todo lo que pasó en la grabación del video, accedió a promocionarlo ante los medios de la manera que Manson le pidió.

Se suponía que debía decirle a la gente que pasamos este gran momento romántico y nada de eso era verdad. Pero tenía miedo de hacer algo que lo molestara (a Manson) de alguna manera. El video fue solo el comienzo de la violencia que seguiría aumentando a lo largo de la relación", afirmó.

Evan Rachel Wood fue novia de Marilyn Manson./ Foto: Google

