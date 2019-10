Video desmiente a Rodrigo Vidal, acusó discriminación, pero él quería trato especial

Acapulco, Guerrero.- Un video del antro Baby’O del Puerto de Acapulco, desmiente al productor y actor mexicano Rodrigo Vidal, quien usó sus redes sociales para acusar discriminación, humillación y maltrato por parte de personal del centro nocturno.

Pero el dueño del bar mostró los videos para demostrar que el actor sí entró al bar con su esposa y mamá, pero fue decisión de ellos retirarse.

El actor de 46 años aseguró mediante un video compartido en redes sociales que este fin de semana fue víctima de discriminación en el famoso Baby’O de Acapulco, pero se compartió un video para desmentir su versión.

El también productor acusó que personal del bar no le permitió el acceso y tuvo que esperar casi tres horas, que incluso se burlaban de él. Pero el video muestra al actor junto a su madre y esposa adentro pagando el cover.

Incluso Galilea Montijo le mandó un mensaje y le recordó que estamos viviendo una época en la que hay cámaras por todos lados.

La conductora agregó que la molestia de Rodrigo fue que él no quería pagar la cuenta, esperaba que por ser famoso, no le cobrarían el consumo y le darían un buen lugar.

Sobre la acusación del actor Rodrigo Vidal, el dueño de la discoteca Baby’O informó que para una mejor atención lo más conveniente es reservar, de lo contrario el lugar está sujeto a espacio. Y Rodrigo Vidal no reservó.

El señor no reservó, había mucha gente y entonces él pagó por entrar, se dio una vuelta y como estaba saturado no le gustó que no le asignaron una mesa de pista o una mesa principal, la esposa se regresó a la entrada y preguntó: 'qué no sabes de quién se trata', le contestaron que sí, pero aún así no le dieron una mesa, pues ya no había, no les gustó y se salieron", explicó la periodista Ana María Alvarado.