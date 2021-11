México.- La cantante Sofía Reyes está recibiendo duras críticas porque un video la exhibe cuando llama "nacos" a los integrantes de Grupo Firme durante la entrega de los Latin Grammy 2021.

Con este vestido acudió Sofía Reyes a los Latin Grammy./ Foto: Instagram

La agrupación originaria de Tijuana, Baja California, ganó un gramófono dorado en los Latin Grammy 2021 en la categoría Mejor Álbum de Música Banda por su disco “Nos divertimos logrando lo imposible”.

GANAMOS FAMILIA. Muchas gracias a todos los que participaron en este disco. Gracias a todos los autores que confiaron en nosotros y nos dieron un tema para este material”, publicó Grupo Firme en Instagram con una fotografía con su premio.

Grupo Firme presumió en redes sociales su triunfo en los Latin Grammy 2021./ Foto: Instagram

Fue tras bambalinas de la gala los Latin Grammy cuando Sofía Reyes se encontró con Grupo Firme, quienes iban por un largo pasillo celebrando y cantando, y cuando se toparon, incluso ella hace como que baila y festeja con ellos, para después, seguir caminando y decir “Eso nacos”.

Esta frase despectiva de Sofía Reyes a Grupo Firme, quedó grabada en un video que dio a conocer el Instagram de Chica Picosa, y que ya circula por todas las redes sociales.

Hay usuarios que critican a la cantante de 26 años por referirse de esa manera a la banda, pero otros la defienden porque aseguran que lo que dice es “besos”.

Yo no logro escuchar, yo escuche "besos"”, afirmó una usuaria de Instagram.

¿Quién es Sofía Reyes?

Ante esta polémica entre Sofía Reyes y Grupo Firme, otros internautas se preguntan ¿quién es Sofía Reyes?

La cantante nacida en Monterrey inició su carrera en 2011 con la banda femenina TAO con quienes lanzó el disco “Tóxico”, que contiene los sencillos “Tóxico amor” y “Dile luna”.

Un año después dejó la banda para lanzarse como solista, por lo que en 2013 debutó con el tema “Now Forever”.

Después siguió lanzando otras canciones como “Muévelo” (con Wisin), “Conmigo - Rest of your life”, “Sólo yo” y “How to love”, hasta que en 2017 estrena su primer disco “Louder!”.

¡Grupo Firme con todo!

Grupo Firme está de boca en boca en redes sociales porque además de ganar un Latin Grammy este 2021 por su disco “Nos divertimos logrando lo imposible”, acapararon las tendencias porque uno de sus integrantes se va a casar.

En pleno concierto el pasado 19 de noviembre, el vocalista Jhonny Caz recibió la propuesta de matrimonio de parte de su novio Jonathan Bencomo, quien subió al escenario y se hincó para hacerle la pregunta más importante al artista mientras sonaba “El mundo a tus pies”.

Jhonny Caz de Grupo Firme presumió su vestuario en los Latin Grammy 2021./ Foto: Instagram





