Video. Dan a conocer momento en que aparece fantasma en video de José José

México.- Durante años José José aseguró que Anel Noreña, su exesposa le hizo brujería y a causa de esto perdió la voz y las fuerzas de salir adelante del alcoholismo.

Recientemente se dio a conocer un video en el que se dice que es la prueba de que ‘El Príncipe de la Canción’ era seguido por demonios.

El fantasma en el video de José José

De acuerdo a soycarmin.com, se cuenta que José José filmaba el video de la canción “Cuando vayas conmigo”, caminaba junto a una mujer por una calle, tomados del brazo, cuando aparece detrás de ellos una niña, que hasta el momento no se sabe quién sea y qué hacía en el video.

Algunos expertos en materia paranormal, aseguran que es un fantasma quien aparece en el video, mientras que otros indican que se trata de un descuido de la producción encargada de la grabación, aunque nadie se percató de la presencia de la niña.

‘Todo mundo lo embrujó’

En un conversación con Maxine Woodside para Grupo Fórmula, Anel Noreña negó que ella y su hermano, Manuel Noreña, hubieran estafado y dejado en la ruina al ‘Príncipe de la Canción’, algo que reafirmó en varias ocasiones (una de ellas en el 2014).

En la misma plática la exesposa de José José, criticó que en la bioserie emitida por Telemundo, se hablara de presuntos embrujos que le hizo a José José.

Se dice que Manuel Noreña, tu hermano, le robó”, le comentó Maxine a Anel.

A lo que Noreña le contestó: ¿Ah, sí? ¿Y dónde están los papeles y por qué no entró a la cárcel?”

"El dinero que entraba se partía en tres, antes de gastos, se le daba a José su tercera parte, y él tenía sus cuentas en EU, él manejaba sus cuentas, tú no puedes entrar a la cuenta de nadie que no estés mancomunada; tenía su dinero, ¿no sabe dónde quedó?, ése ya no es problema mío", agregó.

De igual manera, Anel criticó que en la serie, aprobada por su exesposo, él siempre fuera la víctima de todos a su alrededor. < /figcaption>

Luego la hija de Sara también lo robó y lo embrujaban. Ay, Pepe, qué onda, todo mundo lo embrujó, bueno según la serie”, expresó Anel.

También dicen que tú también lo embrujabas”, refirió Maxine.

Sí, lo he de haber embrujado, porque cuando yo le di un beso, se hizo príncipe”, mencionó bromeando Noreña.

En la misma conversación con la periodista de espectáculos, Anel, enfatizó en las escenas de la bioserie en donde se habla de brujería.

¿Creyente de la brujería?

Pero no nada más en la bioserie, se dejó ver que el cantante creía en este tipo de prácticas. En su libro autobiográfico ‘Esta es mi vida’, publicado en 2008, José José narró el momento de su vida en el que consultó a clarividentes y expertos en la materia, quienes le aseguraron que Anel le habría ‘hecho un trabajo’.

La herbolaria, si se utiliza de manera positiva, ayuda a mucha gente y es muy buena, pero si se hace de manera negativa puede dañar y ser muy peligrosa. Esta señora, Anel, la usó conmigo y me destruyó, disminuyó mis posibilidades, de cantar, mi fuerza, literalmente me chingó" expresó José José a La Prensa en una entrevista para hablar de su libro. En el último capítulo de Ésta es mi vida, José José toca el tema.

