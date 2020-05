Viejo morboso y pervertido: Frida Sofía acusa a su abuelo Enrique Guzmán

México.- De nueva cuenta Frida Sofía vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora no explotó en contra de su madre Alejandra Guzmán, sino de su abuelo Enrique Guzmán a quien se refirió como morboso y pervertido en una entrevista.

Frida Sofía dejó claro que en un principio su abuelo la apoyaba pero a raíz de los problemas que ha tenido con su mamá, se fue en su contra.

En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaro que no fue económicamente, sino con la prensa; además, es mentira que el cigarro que traigo en la boca es de chocolate, era uno real”, compartió la famosa.