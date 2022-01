Viene a León ‘In The Flesh’ con tributo a Pink Floyd

AM.- El próximo 26 de marzo en el Foro del Lago, se presentará la banda capitalina “In The Flesh” la que interpretará en vivo el material “Delicate Sound of Thunder”.

El plus del evento, es que ofrecerán al público asistente una experiencia completa que asemeje lo más posible a una presentación original de la banda británica.

Pink Floyd. Foto: ESPECIAL

La historia de “In The Flesh” es desde hace 11 años, con 9 músicos y mucho trabajo de ensamble, prometen una de las experiencias sonoras más envolventes, bajo la influencia de la banda de rock progresiva.

Además del ensamblaje e interpretación musicales, muestran un performance que incluye sonidos, vestimentas, proyecciones, efectos de sonido y más.

In The Flesh en escena. Foto: ESPECIAL

Para la preparación de esta gira, realizaron sesiones de escucha de los trabajos originales de Pink Floyd con la intención de rescatar todo lo que sea posible para enriquecer el acto, buscando no sólo en eventos icónicos de la banda británica en su época de los 70s-80s, también en las presentaciones llevadas a cabo por David Gilmour en Pompeii (2017).

El póster. Foto: ESPECIAL

La presentación será de su periodo de las épocas de los 70’s y los 80’s, la época de Syd Barret y por supuesto, la interpretación completa del álbum “Delicate Sound of Thunder” además de alguna que otra sorpresa musical. Todo en un show que durará 2 horas y media.

El costo para verlos a partir de las 8 de la noche va de los 695 pesos a los 465 pesos.

Pink Floyd. Foto: Especial

Las noticias de AM en

Síguenos