Vive y deja vivir: Alejandra Guzmán le responde a su hija Frida Sofía

México.- A dos días de que Frida Sofía aseguró que a su mamá, Alejandra Guzmán, la drogan y embriagan para robarle, la rockera salió a responderle y negó rotundamente tales aseveraciones por parte de su única hija.

Hace dos días, a través de stories de Instagram, Frida Sofía señaló que su madre está rodeada de personas a las que considera aprovechadas que le roban, la drogan y le ponen las botellas enfrente para embriagarla.

Así que no me queda de otra que contarles. Lo que pase será su decisión”, escribió la joven modelo de 28 años de edad.

Pero la intérprete de ‘Yo te esperaba’ compartió un comunicado en Instagram en el que echa por tierra lo dicho por la hija que tuvo al lado de Esteban Moctezuma, y lamentó que en plena pandemia en la que hay que enfocarse en cosas positivas, tenga que salir a desmentir que sus managers Cintia y Guillermo la droguen para robarle.

Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso y robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”, aclaró la hija de Enrique Guzmán.

La hija de Silvia Pinal de paso aclaró que ella no está detrás de la cuenta @fridasufrida_ desde donde lanzan ataques contra Frida Sofía, como su hija lo dio a entender.

Que pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir esos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara”, recalcó la cantante de 52 años.

En el comunicado que Alejandra Guzmán compartió con sus 2.9 millones de seguidores en Instagram aclara que ella no le envía dinero a su hija para su manutención, que sólo paga la cuota de mantenimiento mensual y los impuestos anuales del departamento en el que vive Frida Sofía.

A mi hija no le envío dinero, por favor no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio… ella se encarga de su comida y gastos personales, sólo deseo esté bien y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres”, escribió la cantante mexicana.