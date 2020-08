Vlogger da positivo a Covid-19 y cree que es una lección de disciplina de Dios

Estados Unidos.- Un vlogger informó que dio positivo a coronavirus (Covid-19) y escribió en sus redes sociales que cree que es una lección de disciplina de Dios.

Se trata de Byron Cristobal, mejor conocido como Banat By, quien hace unos días informó en su cuenta oficial de Facebook que se había infectado de Covid-19 y explicó cómo se había dado cuenta.

Soy POSITIVO, no me había sentido bien desde el 6 de agosto, mi cumpleaños. Descansé y tomé mi medicamento habitual para el asma. Después de tres días, estaba bien, pensé que todo estaba bien; pero hindi pala (pero no resultó así)", escribió.