México.- Este martes 4 de enero, Vincen Melendres, vocalista de La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, celebra su cumpleaños número 27, pero de regalo recibió el resultado positivo de su prueba de COVID.

A través de sus redes sociales, el cantante de la agrupación informó que se había contagiado del virus, pero al parecer lo tomó con buen humor y explicó cómo se encontraba.

SALÍ POSITIVO #COVID #2022 Mi primer regalo de cumpleaños ya llegó PERO ME SIENTO BIEN PARA QUE NO SE ME PREOCUPEN hay que tomar las medidas que se deben", escribió en Instagram.