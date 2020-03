Vogue Williams y Spencer Matthews anuncian que esperan otro bebé

Irlanda.- La modelo Vogue Williams y su esposo, el británico Spencer Matthews, informaron que están esperando otro bebé y que según las pruebas que se hizo Vogue será niña.

En una entrevista hecha por la revista 'Hello!' la pareja confesó sentirse muy feliz ya que esperaban otro bebé, sin embargo, tuvieron algunas piedras en el camino, ya que Williams fue diagnosticada con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), pero agradece esta oportunidad de ser madre.

No hay duda de que me siento afortunada de tener otro bebé. No es fácil para todos y esta vez fue un camino diferente para nosotros, así que es realmente agradable estar aquí y hablar de esto ahora".