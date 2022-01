Wendy Guevara de Las Perdidas platica su mala experiencia como chica de la vida galante

AM.- Wendy de Las Perdidas compartió su experiencia como chica de la vida galante, y en una de ellas, estuvo a punto de perder la vida.

La influencer platicó en una entrevista que estuvo a punto de ser herida con un machete, por dos sujetos que querían vengarse de una sexoservidora que previamente les había robado.

Cuando íbamos en el bulevar sacó un machiete, y me dice: ¡Si no me das lo que me robó tu amiga te voy a romper tu ma…! le dije ¿por qué?; como iba otro, me aventó del coche y caí al suelo y corrí, me bajé y me persiguieron con el machete, me bajé corriendo”, platicó.