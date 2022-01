Manzanillo.- Wendy Guevara de Las Perdidas anuncia que se hará una liposucción con una foto en la que se le sale la “pancita”, a medio año de haberse operado la cara.

La influencer que se volvió famosa con Paolita Suárez por un video viral del 2017 en donde exclaman: “¡Estamos perdidas!”, compartió una foto en Instagram desde Manzanillo, y como descripción, dio a conocer la liposucción.

“Unas de Manzanillo, ignoren mi pancita. Pronto llegará la lipo”, escribió Wendy Guevara en Instagram.

En la imagen, Wendy luce un vestuario muy colorido que sus fans le dijeron que combina con la banda donde está sentada, además de lucir su rostro estilizado y su cabellera larga rubia.

Pero lo que también resalta en la fotografía de Wendy en Instagram, es que entre el saco y el pantalón que viste, se le sale la “pancita”, como ella misma dijo.

Wendy Guevara desde Manzanillo compartió esta foto a sus fans./ Foto: Instagram

Chulean a Wendy Guevara en Instagram

Algunos fans le comentaron a Wendy Guevara en su Instagram que no era buena idea someterse a la cirugía estética.

“Nada de lipo!!! No queremos más riesgos”, dijo un usuario. “Así estás hermosa Wendy ya no te hagas nada”, le aseguró otro seguidor.

“Estás hermosa”. “Con o sin panza te ves divina”. “Woooo bellisima me encanta como te ves divina”. “Juro que ni vi tu panza hasta que lo leí, te ves increíble”, fueron otros comentarios.

Incluso hubo un seguidor que le recomendó bajar de peso con dieta y ejercicio: “Ponte a dieta mejor has ejercicio todo lo quieres solucionar con operaciones”.

Wendy Guevara se afinó el rostro a mediados del 2021./ Foto: Instagram

Se operó la cara en 2021

Cabe recordar que Wendy Guevara se sometió a una operación de rostro en julio del 2021 en San Luis Potosí, como ella misma informó a través de sus redes sociales en aquella ocasión.

“Me opero el 6 en San Luis Potosí, me voy a quitar los huesos de aquí (la frente), me van a rellenar, me van a raspar, la nariz me la van a hacer más para allá (respingada), y un poco más delgada, y también me van a cortar mandíbula”, anunció.

Tan bien quedó Wendy Guevara tras su operación de cara, que poco después fue comparada con la cantante Karol G debido a unas fotos en las que luce un vestuario chic y atrevido, así como su larga cabellera rubia y un intenso maquillaje.

Con esta foto, Wendy Guevara fue comparada con la cantante Karol G./ Foto: Instagram

