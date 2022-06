Wendy Guevara de Las Perdidas recibe el nombramiento de embajadora PRIDE de Levis

León, Guanajuato.- Wendy Guevara de Las Perdidas fue nombrada embajadora PRIDE de la marca Levis; es la primera guanajuatense en recibir este reconocimiento por parte del sello más importante de ropa de mezclilla.

Desde hace varios años, Levis se ha unido a los colectivos LGBTQ+ para celebrar el Pride Month, dando visibilidad todos aquellos activistas que comenzaron la lucha por la comunidad y por la igualdad de los derechos, es por ello que trans, músicos gay e influencers recibieron en su casa parte de la colección Levi's Pride 2022.

Wendy compartió sus recuerdos con la marca y cómo ésta se convirtió en su aliada antes, durante y después de la transición.

Quiero compartir una anécdota, y es que hace tiempo, antes de comenzar mi transición, unos hombres se burlaron de mí porque tenía pantalón de mujer, sentí tristeza, y me preguntaba porqué había gente tan mala que no respeta nuestra preferencia sexual, pero ahora me doy cuenta de que he superado todas esas historias, y me ha ido tan bien en la vida, y hay gente que nos apoya. También veo que la ropa no tiene género, hay que vivir la vida, hay que ser felices”, dijo.