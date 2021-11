Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ viajó a El Salvador para dar un show y estrenar su canción

AM.- Wendy Guevara vive un momento de arranques en su vida y ahora, los viajes internacionales están a la orden del día. Este fin de semana viajó a El Salvador, para dar un show, y de paso presentar su nueva canción ‘Mua’.

Actualmente su canción cuenta con casi medio millón de seguidores, lo que la llena de motivación para poder irse de largo con otro sencillo, una vez que éste rinda frutos.

Wendy compartió su travesía a El Salvador, y una noche previa en el lugar de su presentación ‘para calar terreno’ y representar a León en materia de entretenimiento.

El lugar seleccionó a Wendy por su tercer aniversario, que se realizará este 20 de noviembre en aquel lugar, al que acuden personajes de la comunidad LGTB+.

Wendy se encuentra en el mejor momento de su carrera, ocupada y en busca del amor, tal como lo muestra en sus post en donde dice que ya quiere tener novio.

Si me enamoro de algún chico de aquí, me quedo; solo mando por Gohan (su perrito), pero (aún) no veo claro”, dijo en un post.