Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ comparte lo que pasa con Kimberly tras su cirugía

Guanajuato.- Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ habló sobre el estado de salud de su amiga Kimberly, quien presentó complicaciones tras someterse a una cirugía de busto y liposucción.

El cirujano plástico que la atendió en San Luis Potosí, Ángel Franco, informó que las complicaciones que presentó Kimberly se debieron a un síndrome de abstinencia por adicciones.

Hace unos días, Kimberly de ‘Las Perdidas’ se sometió a una cirugía plástica de senos, lipotransferencia y lipomarcaje pero fue reportada como grave tras presentar molestias, sin embargo ya lograron estabilizarla.

El doctor Franco fue quien se encargó de desmentir complicaciones, y explicar el proceso que atravesó la leonesa.

Cabe mencionar, que este procedimiento representó ‘el debut’ de la influencer en las cirugías, después, comenzó a sentirse mal pues presentó dolor atrás de la pierna y recorría hasta la cabeza, por lo que comenzó a temer que se tratara de un derrame cerebral.

Por su parte, Paola contó que Wendy le había explicado que, “Kimberly se puso las ‘bubis’ muy grandes, de 800 (gramos) y no podía respirar muy bien”.

Pero el cirujano Ángel Franco, explicó que la famosa tiene problemas con las adicciones.

Aunque no detalló a qué sustancias, comentó que Kimberly le ocultó a los médicos previo a la cirugía que había consumido sustancias nocivas, por lo que en medio de su recuperación presentó un síndrome de abstinencia, echando por tierra la versión de que se trataría de complicaciones por el tamaño de los senos.

Por ahí he recibido algunos comentarios o videos en donde dicen que si le pusimos los implantes bastante grandes, que no podía respirar o que si tenía una complicación por la lipo y la verdad es que no, quiero que sepan que ya se encuentra muy bien de su cirugía del busto y de su cirugía de liposucción”,

Reiteró que nada tiene que ver el tamaño del busto, con su padecimiento actual.

"De la liposucción, nosotros siempre tratamos de hacer liposucciones pequeñas, que no sean tan grandes, también por ahí alguien decía que le habían sacado 8 litros, 10 litros, bueno, yo no saco nunca más de 8 litros y medio, y en su caso fueron 2 litros y medio que fue una liposucción bastante conservadora”, comentó.

Reiteró que mantuvieron la discresión en torno a lo que pasaba con ‘La Más Preciosa’.

Es decir, que Kimberly omitió que consumió estas sustancias, lo que puso en riesgo su recuperación.

Ella se operó el martes, esto no nos lo dijo, no nos enteró al equipo quirúrgico, incluso cuando se le preguntó específicamente en la historia clínica, ella lo omitió, no nos dijo tampoco el tipo de… se podría decir adicción que ella estaba cursando y es por eso que la evolución postoperatoria, no ha sido del todo satisfactoria”, indicó.