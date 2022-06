Wendy Guevara de Las Perdidas lamenta que sean leoneses los que más ‘le tiran’ en redes sociales

León, Guanajuato.- Wendy Guevara de Las Perdidas lamentó que sea en su propia tierra -León- donde más detractores y críticas tiene en torno a su trabajo y sus proyectos.

Tras citar una nota del periódico AM donde se habla cómo ha crecido su carrera a la par de su trayectoria con Las Perdidas, la influencer se dijo sorprendida por los comentarios negativos de algunos habitantes de León, sobre todo de quienes le dicen que es una vergüenza y no aporta nada.

Yo nunca me he visto como un ejemplo, mucha gente así lo ve y no somos ejemplo de nada”, aclaró la leonesa.

Durante una transmisión realizada previo a su participación en la marcha gay en Mérida, Wendy se decepcionó de algunos de sus paisanos y cómo la toman para descargar sus frustraciones.

Wendy Guevara lamenta que le digan cosas los leoneses. Foto: Especial.

“Cómo le cala a la gente de donde yo soy -que sea feliz-. -El AM- puso esa nota y ya sabía que iba a pasar algo así, porque siempre que ellos publican de nosotras le tiran al periódico y a nosotros más”.

Wendy dejó en claro que no conoce a nadie del medio, y que las notas que aparecen son parte del Pride.

“También pusieron: ‘de seguro se las están cog.. o que pagamos porque nos hagan una nota diario, lo que no saben es que es el mes del orgullo gay y por eso salimos. Además, no sé si eso de pagar se pueda, yo no pago”, reiteró.

Wendy compartió que se encuentra de lo más feliz, con sus proyectos y preparando más cosas, al mismo tiempo, se decepcionó al saber que eso no le gusta a la gente.

Comentarios de gente de León atacadísima diciendo que no aporto nada, que vergüenza que sea de León, y me estaba poniendo un buen de cosas, pero sacan su frustración, me dicen que hombre con varilla, que vulgar, que que verguenza de León, es pura pende…”.

También habló del caso Mona y Geros, pues ellos tampoco se salvan de los comentarios que tiene la gente de la ciudad.

“En mi caso, me he fijado que son gente que conoce a mi papá, que eran conocidos de mis primos y es cuando te sorprendes. Ya ven lo que pasó con Mona y Geros, que la que le tiraba era su tía. Yo no sé porqué no les gusta ver feliz a la gente”.

Wendy con Trixye. Foto: Especial.

Wendy hizo catarsis con la transmisión y después se dedicó a lo suyo, aunque con un dejo de zozobra por los comentarios que pudo ver en redes sociales.