León, Guanajuato.- Tras ser coronadas como reinas LGTBQ+ en Mazatlán, el trío de “Las Más Perdidas” formado por Paolita, Wendy y Kimberly, siguen con sus proyectos por separado, y Wendy sorprendió al hablar hace unos días de las operaciones a las que se someterá en los próximos días.

La leonesa, conocida por sus videos virales, que comenzaron cuando se perdieron en el cerro junto a Paola, compartió con sus seguidores que se someterá a algunas operaciones del rostro para afinarlo.

Me opero el 6 en San Luis Potosí, me voy a quitar los huesos de aquí (se toca la frente), me van a rellenar, me van a raspar, la nariz me la van a hacer más para allá (respingar), y un poco más delgada; y también me van a cortar mandíbula”, dijo Wendy en un video en vivo.