México.- Wendy Guevara y Paolita Suárez, conocidas como Las Perdidas, acudieron como invitadas al programa 'Snserio' de Multimedios, donde hicieron íntimas revelaciones.

En el programa conducido por Enrique Mayagoitia y Adrián Marcelo I, quien hace unos días fue 'anexado', dieron la bienvenida a las influencers Wendy y Paolita, quienes son conocidas como Las Perdidas.

Wendy y Paolita fueron recibidas por el conductor Adrián Marcelo. Foto: Captura de video

Con un look con el que hasta las compararon en redes sociales con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en su gira 'Perrísimas', las famosas leonesas compartieron secretos íntimos con su característico humor.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Como invitadas de lujo fueron presentadas Wendy Guevara y Paolita Suárez por Adrián Marcelo, a quien de inmediato comenzaron a 'echarle los perros', aunque luego de que el conductor les preguntara '¿te gustan como yo, guapos?', Wendy le contestó con su típica sinceridad "mira tampoco no seas tan creído, sí estás guapo papasito, pero... me gustan más chacales, pero no te preocupes que ya hay filtros que te ponen tatuajes".

Entre los cuestionamientos del conductor fue qué sentían ser del bajío o qué hacían para divertirse en su tierra natal.

Las Perdidas fueron las invitadas al programa de Multimedios. Foto: Instagram

Paolita dijo ‘sexo, alcohol y drogas’, tras lo cual soltó una fuerte carcajada, luego Wendy expresó: “Depende la persona que seas y lo que te guste hacer, hay personas que solamente van a relajarse, pero en nuestro caso que somos muy parranderas hay antros padres”, aunque también dijo que es típico comerse una guacamaya.

Wendy y Paolita contaron cómo fue que terminaron 'perdidas' en el Cerro de la Laborcita, en León, cuando hicieron el video que se volvió viral y las convirtió en celebridades del Internet.

Wendy reveló que cuando hicieron el primer video de Las Perdidas, luego de que unos muchachos las dejaron en el cerro, ella tenía novio y por andar de 'coscolina', dijo, terminó su relación, pero reveló que ese galán se llamaba Marcelo y que era de 'esos hombres heterosexuales que tienen novia trans y la esconden'.

Las Perdidas no dudaron en 'echarle los perros' al conductor del show. Foto: Captura de video

Hacen fuertes revelaciones

Las Perdidas compartieron con lujo de detalles el secreto sobre cómo hacen para esconder su miembro, ya que usan prendas muy ajustadas, además de narrar los encuentros sexuales que tenían con clientes antes de convertirse en celebridades.

Las Perdidas cotorrearon con Adrián Marcelo y Ivan Fematt 'La Mole', quien estuvo en lugar de Enrique Mayagoitia. Foto: Instagram

Paolita además confesó que es la que más se ha operado, pues desde ese video viral a la fecha, se ha realizado unas 25 cirugías estéticas, y Wendy bromeó con que también se había puesto 'panza', pues antes lucía más delgada.