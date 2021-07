Wendy de ‘Las Perdidas’ agradece el amor de sus fans tras cirugía de rostro

San Luis Potosí.- A unas horas de haberse operado el rostro, Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ compartió en un video su agradecimiento por las muestras de amor y cariño recibidos previo a su operación.

Voy saliendo de la cirugía, gracias a toda la gente que me ha estado mandando mensajes bonitos; tengo mi ojo morado, una cocida en la boca, eso significa que trabajó mucho el cirujano en mi rostro. La otra vez pedí una nariz natural, pero ahora sí fue más fuerte, porque la pedí más diferente, que me viera que me operé”

Wendy compartió que en esta ocasión, el trabajo fue más intenso, y el resultado al final será impactante.

La frente la tenía muy saltada, y ahora ya no, me jalaron la ceja para que mi mirada esté siempre abierta, que no se me vea caída. Estaba muy asustada, porque hay gente que se ha quedado en la plancha, pero el dr. Ángel te hace sentir muy cómoda”, platicó convaleciente.