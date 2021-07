Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ lanzará su línea de maquillaje

CDMX.- Wendy Guevara de 'Las Perdidas' adelantó a través de una transmisión en vivo, cuáles son sus proyectos para los próximos meses y entre ellos se encuentra el lanzamiento de su propia línea de maquillajes.

Adelantó que durante agosto estarán realizando todo el plan de trabajo, y para septiembre, estará disponible en su tienda en línea.

Además, Wendy expresó su deseo de colaborar con la influencer y conductora ‘Gomita’, a quien le hizo un llamado a unirse para hacer algo.

Si ella gusta, puede y le nace, estamos abiertas a una colaboración. Con ella me gustaría hacer algo”, reiteró.

Durante la transmisión, también hubo un comentario sobre los ‘Premios Miaw’ y que en esta ocasión no ganaron.

No supimos cómo quedó lo de ‘Filósofo Viral’, que no ganamos, pero hubo muchas cosas que no nos quedaron muy claras”, añadió.