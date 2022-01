León, Guanajuato.- Wendy, Kimberly y Paolita, conocidas como Las Perdidas, se han convertido en celebridades no solo de las redes sociales, y debido a su autenticidad han logrado tener miles de fans.

Sin embargo, las nacidas en León, Guanajuato, no siempre pueden decir que son 'profetas en su tierra' como dice el dicho, pues hay mucha gente que les 'tira mala onda', aunque muchos otros ya se consideran sus fieles seguidores y hasta las defienden de los ataques en redes sociales.

Y es que cuando se publica información sobre Las Perdidas, hay quienes comentan en la página de Facebook del periódico AM que existe una preferencia sobre Wendy, Kimberly y Paolita, por las notas que salen sobre ellas.

Esto ya llegó a oídos de Las Perdidas, y fue Wendy Guevara quien en uno de sus encuentros con la prensa reaccionó a todo lo que se dice en redes sociales al respecto.

Wendy fue captada en la Feria de León 2022, donde promete armar un relajo el próximo 3 de febrero en el show de Gloria Trevi, y respondió al reportero José Antonio Castro si era verdad esa teoría sobre si conoce a los editores del AM.

"Te echan carrilla en la página del AM... que ya te cases con el editor", le comentó a manera de broma a Wendy, quien contestó con su particular estilo.

"Dicen que me estoy ech... a los del periódico... pero qué feo de verdad que a veces de aquí de León, de la ciudad, que nos tiren... Yo la verdad voy con mucho orgullo a levantar el nombre de León, aunque sea en la comunidad gay o dónde sea", expresó.

Y al preguntarle si conocía a alguien del AM, Wendy respondió y aprovechó para bromear al respecto.

No los conozco a los del AM, te lo juro... Quisiera, he visto a los que reparten el periódico y hay unos bien buenos".