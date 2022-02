León, Guanajuato.- A falta de dinero para hacerse una rinoplastia, Wendy Guevara, integrante de “Las Perdidas”, en su pasado recurrió a un truco casero para estilizar su nariz, y para ello recurría a ¡palillos de cerillos!.

A Luis Carmen Guevara, nombre real de Wendy, no le gustaba la complexión gruesa de su rostro, por lo que recurría a quitarle las cabezas a los cerillos para acomodarse hasta cuatro de estos palillos, en cada fosa nasal, con la intención de lograr tener una nariz más respingada.

Así se dio a conocer la nacida en León, Guanajuato, en 2020 en uno de sus videos para su canal ‘Las Perdidas Oficial’, de YouTube, antes de recurrir a las cirugías estéticas.

Los cerillos para mi nariz, ay, es que hoy me voy a poner narices postizas, ya ven que me pongo cerillos, a mí no me da verguenza decir, entonces voy a encargar unos porque ya no tengo, se me acabaron”, dice Wendy al tiempo que le pide a su hermano Israel ir a la tienda a comprarle unos cerillos.