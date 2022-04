Will Packer, productor del Oscar, aseguró que Will Smith iba a ser arrestado por la policía

Estados Unidos.- Después del tremendo bofetón que le propinó Will Smith a Chris Rock durante la transmisión en vivo de la 94 edición de entrega de los premios Oscar a lo mejor de la industria cinematográfica, trascendió que la policía de Los Ángeles ya estaba preparada para arrestar al actor por cargos de agresión.

Lo anterior fue revelado por Will Packer, el productor de la entrega de estatuillas durante una nueva entrevista con la cadena ABC, en la que compartió algunos detalles detrás de la escena.

Este plática del productor de los Oscar, se transmitirá en su totalidad el viernes en Good Morning America, pero al momento se filtró que Packer aseguró que el comediante se encontraba en su oficina momentos después de la agresión, cuando los oficiales del condado de Los Ángeles se hicieron presentes y se ofrecieron a tomar medidas contra Willard Carroll Smith, Jr., conocido mundialmente como Will Smith.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

(Los oficiales) dijeron: 'Iremos a buscarlo, estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Usted puede presentar cargos y podemos arrestarlo'", recordó.

Will Packer y la actriz Whoopi Goldberg defendieron la postura del actor si quería quedarse o retirarse. Foto: Especial.

Pero Will Packer aseguró que el humorista estadounidense rechazó las opciones y se negó a presentar cargos contra el actor.

Esta tremenda confesión se obtuvo después del rumor de que la Academia le había pedido a Smith que abandonara la ceremonia después de su agresión, tomó fuerza, por lo que la afirmación de los organizadores se puso en tela de juicio este jueves.

"Nadie le preguntó a Chris si Will debía irse. Nunca lo consultaron. Fue el productor de los Óscar, Will Packer, quien tomó la decisión final de dejar que Will se quedara", aseguró una fuente.

Por su parte, el portal TMZ informó hoy jueves que Packer fue quien le dijo a Will Smith que podía quedarse, a pesar de que los productores y los funcionarios de la Academia tenían opiniones divididas sobre su permanencia en la gala.

"Packer se acercó a Will y le dijo: 'No queremos que te vayas'", explicó el medio.

Más detalles acerca de la agresión de Will Smith contra Chris Rock comienzan a salir. Foto: Especial.

Lo anterior contradice la afirmación de la Academia en una misiva que dirigió a sus miembros el pasado miércoles de que el histrión se había negado a abandonar el Teatro Dolby, y se quedó para recoger su premio al “Mejor Actor” por la película “King Richard: Una Familia Ganadora”, quien además recibió una ovación de pie.

También trascendió que la actriz Whoopi Goldberg, quien forma parte de la junta directiva de la Academia, defendió la postura de dejar que Will Smith escogiera si deseaba permanecer o se retiraba de la gala más importante de la industria en Hollywood.

El pasado miércoles Rock rompió su silencio por primera vez desde la agresión que recibió, y durante su gira en Boston, confesó que aún estaba "procesando" el ataque.

ebecerril@am.com.mx