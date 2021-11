México.- La tercera podría ser la vencida para Will Smith en los premios Oscar, pues luego de haber sido nominado en dos ocasiones y no ganar, en 2022 la Academia de Hollywood podría hacerle justicia por su papel en “King Richard”.

El actor de 53 años interpreta en la cinta a Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams.

El póster de "King Richard", que está por llegar a los cines./ Foto: Google

Aunque todavía faltan varias semanas para que se anuncien las nominaciones de los premios Oscar, Smith es fuerte candidato, pues aparece en todas las quinielas para la categoría de Mejor Actor.

Anteriormente, Will Smith estuvo nominado por las películas "Ali" (2001) y "The Pursuit of Happyness" (2006).

¿De qué trata ‘King Richard’?

"King Richard", del director Reinaldo Marcus Green, cuenta la vida de Richard Williams, el padre de las hermanas Williams y que, siendo ellas muy jóvenes, diseñó un ambicioso plan para que fueran las número 1 del tenis, a pesar de sus humildes orígenes en Compton en Los Ángeles.

En una videollamada con la Agencia EFE, el director estadounidense cuenta la razón por la que decidió llevar a los cines la historia del padre de las tenistas.

Era una oportunidad de mostrar un lado de la familia Williams que no conocíamos. Sabemos que Venus y Serena son dos de las mejores deportistas de la historia. ¿Pero qué más? ¿Cómo llegaron hasta ahí?", explicó el cineasta estadounidense de origen puertorriqueño.

Will Smith en su papel de Richard Williams en una escena de "King Richard"./ Foto: Google

Will Smith, al interpretar a Richard Williams, conmueve porque cree tanto en el talento de sus hijas con la raqueta, que las encamina a ser las mejores, sin dejar que nada ni nadie se interponga en su meta.

La historia de las tenistas no fue fácil, porque se abrieron paso en este deporte en los años 90, cuando practicar tenis era sólo cosa de gente blanca y rica. La película se convierte también en una historia que aborda temas como la desigualdad y la discriminación racial en Estados Unidos.

¿Cuándo llega a los cines?

La película “King Richard” tiene programado su estreno en los cines para el próximo 2 de diciembre.

En español se titula “Rey Richard: Una Familia Ganadora”, su clasificación es de drama y dura 145 minutos.

Además de Will Smith, en “King Richard” también actúan: Aunjanue Ellis como Oracene "Brandy" Price, Sniyya Sidney como Venus Williams, Demi Singleton como Serena Williams, Tony Goldwyn como Paul Cohen, Jon Bernthal como Rick Macci, Dylan McDermott como Will Hodges, entre otros.

En Estados Unidos “King Richard” se estrenó el 19 de noviembre de 2021, y como estrategia actual, la productora Warner Bros. Pictures también la lanzó por la plataforma streaming HBO Max.

