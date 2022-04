México.- La agresión de Will Smith a Chris Rock durante la entrega número 94 de los Premios Oscar le salió caro al actor y cantante, y antes de que La Academia le aplicara alguna sanción, él mismo anunció que renuncia a la misma.

La noche del domingo 27 de marzo, durante la entrega de los Premios Oscar, Chris Rock hizo una broma a costillas de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, respecto a su calvicie, lo que provocó la molestia de la pareja, tras lo cual el actor subió al escenario y propinó un golpe en la cara al comediante, quien presentaba el premio a Mejor Documental.

Aunque en un principio tanto la audiencia en el Teatro Dolby como la gente que seguía la transmisión desde sus hogares dudó si lo que acaban de ver era parte de una actuación, pero conforme pasaron los segundos se pudo ver que el enojo de Will Smith, y el golpe a Chris Rock, habían sido reales.

El actor, quien esa noche fue galardonado con un Oscar como Mejor Actor por su papel en King Richard (El Método Williams), fue señalado y criticado en redes sociales, e incluso celebridades como Jim Carrey rechazaron la actitud violenta de Smith.

La tarde de este viernes 1 de abril, Will Smith anunció a través de su vocero que renunciaba a La Academia y que además estaba de acuerdo en cualquier sanción que quisieran imponerle.

Will Smith dio una cachetada a Chris Rock en los Premios Oscar, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith. Foto: Twitter

Traicioné la confianza de la academia. Impedí que otros nominados y ganadores tuvieran la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo”, se lee en el comunicado.

“Estoy desconsolado y quiero poner la atención en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir a la academia volver al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y la maestría en el arte cinematográfico”, agregó.

“El cambio requiere tiempo y estoy comprometido a trabajar para asegurar que yo nunca vuelva a permitir que la violencia sobrepase a la razón”, finaliza el mensaje.

Aceptaré completamente cualquiera y todas las consecuencias por mi conducta. Mis acciones en la 94 entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables”, fue parte del mensaje

Ya antes el conocido como 'El Príncipe del Rap' se había disculpado de manera pública con Chris Rock, con La Academia y con el público por su actitud, la cual calificó como inaceptable e inexcusable.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente".

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Chris Rock se negó a presentar cargos contra Will Smith por su agresión. Foto: Twitter

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso", fue el mensaje que dio un día después del desafortunado incidente en los Oscar 2022.

Apenas el pasado miércoles, la junta directiva de la Academia dio a conocer que ya habían iniciado "procedimientos disciplinarios" en su contra, señalando que la conducta de Smith durante la ceremonia de los Premios Oscar había sido un "evento traumático y profundamente impactante".