'Me equivoqué, estoy avergonzado': Will Smith se disculpa con Chris Rock

México.- Durante la gala de los Premios Oscar 2022 ocurrió algo insólito, pues en plena transmisión en vivo Will Smith subió al escenario donde Chris Rock presentaba una categoría para darle una bofetada, luego de que hiciera una broma sobre su esposa Jada.

Tanto los asistentes a la ceremonia de premiación como la gente que seguía la transmisión desde sus hogares dudaron si lo que acaban de ver era algo actuado, pero conforme pasaron los minutos se pudo ver que el enojo de Will Smith fue real.

Will Smith no soportó que el comediante se burlara de su esposa Jada, quien sufre una enfermedad por la que luce calva. Foto: Instagram

Chris Rock hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, quien padece un problema de alopecia por lo que está perdiendo su cabello, y la molestia de Will Smith fue tanta que reaccionó con una agresión directa hacia el comediante, a quien además le grito desde su asiento luego de volver a él.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La tarde de este lunes, Will Smith publicó en sus redes sociales un comunicado en el que ofrece una disculpa a Chris Rock y acepta que su comportamiento fue 'inaceptable e inexcusable'.

El golpe de Will Smith a Chris Rock fue lo más comentado en la entrega de Premios Oscar. Foto: Especial

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", se lee en el mensaje.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", agregó.

Will Smith se disculpó una vez más con la Academia en este comunicado, y es que ayer, tras el golpe que dio a Chris Rock, el actor recibió el Oscar como Mejor Actor por su papel en King Richard (El Método Williams).

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso", finalizó el mensaje firmado por Will.