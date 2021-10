(VIDEO) William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, cumple sueño y viaja al espacio

Texas, Estados Unidos.- William Shatner, el reconocido actor de 90 años, por fin hizo realidad lo que tantas veces interpretó en las películas de "Star Trek" (Viaje a las Estrellas), en las que dio vida al capitán Kirk, pues este miércoles logró viajar al espacio en una cápsula de Blue Origin ¡y lo hizo gratis!

El protagonista de la saga de películas "Star Trek", cuya primera parte se estrenó en 1979, se convirtió en el hombre de mayor edad en viajar al espacio gracias a la compañía Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos.

Junto a William Shatner tres compañeros de viaje alcanzaron una altitud de 107 kilómetros en el desierto de Texas en una cápsula que volvió a la Tierra en paracaídas; el 'viaje a las estrellas' duró poco más de 10 minutos.

Al bajar de la cápsula, William Shatner se mostró agradecido con Jeff Bezos y se dijo profundamente conmovido por la experiencia.

Lo que me has dado es la experiencia más profunda... Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento en este momento. No quiero perderlo”, le dijo Shatner a Bezos.