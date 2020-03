¡Wow! Thalía posa en transparencias, al estilo JLO y Beyoncé

México.- A sus 48 años, la cantante mexicana Thalía vuelve a demostrar que es la dueña de uno de los cuerpos más espectaculares del medio artístico, pues se lució en un vestido transparente con el que dejó impactados a millones de fans.

Y es que el vestido con el que posó la también actriz, nos recordó algunos de los que acostumbran usar sus colegas Jennifer Lopez y Beyoncé.

Al igual que a Thalía, Jennifer Lopez y Beyoncé son otras dos famosas curvilíneas a las que también les gusta presumir su espectacular cuerpo. Foto: Especial.

La esposa del empresario Tommy Mottola compartió un par de fotografías con sus 15.6 millones de seguidores en Instagram, para ambas se soltó su larga cabellera y lució un entallado vestido transparente con aplicaciones en negro que le permitieron mostrar su marcada cintura, lo que dejó impactados a millones.

¡Me siento feliz! Sintiéndome fuerte!”, escribió la cantante al lado de las imágenes.

Los comentarios para llenarla de halagos no se hicieron esperar y la primera en hacerlo fue la conductora Andrea Legarreta.

Wow, espectacular”, le escribió Andrea Legarreta.

Otras famosas que también reaccionaron son Galilea Montijo, Yanet García, Camila Sodi y José Luis, de ‘Río Roma’, entre otros.

No cabe duda que Thalía está segura del cuerpo que tiene, perfecto, por lo que se atrevió a lucir este sensual vestido, con el que levantó los suspiros de sus admiradores, aunque también hubo a quienes no les gustó este look.

Ya estoy empezando a creer que eso del buen gusto al vestir no es tu fuerte”, “Las diosas se ponen celosas de tu hermosura”, le escribieron.

Thalía sufre quemadura con velas de pastel

Mientras posaba para la cámara, la cantante Thalía sufrió tremenda quemadura con las velas de un pastel por el éxito de su reciente sencillo ‘Ya tú me conoces’, pero lo disimuló hasta el final. Más tarde mostró la herida que esto le causó y expresó lo mucho que le dolía.